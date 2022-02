Louise Harel nommée présidente du comité sur la langue française de Montréal

Louise Harel et Hochelaga-Maisonneuve : une histoire d’amour qui dure depuis 40 ans.

L’ancienne députée à l’Assemblée nationale et ex-cheffe de l’opposition Louise Harel présidera le comité sur la langue française de la Ville de Montréal.

La composition du comité, qui aura pour mandat de conseiller et d’accompagner la Ville dans la mise en œuvre de son Plan d’action en matière de valorisation de la langue française 2021-2024, a été dévoilée vendredi matin. «Je suis honorée de présider le comité de la Ville de Montréal sur la langue française. Le français est notre langue commune, et nous devons nous assurer de la valoriser», a souligné Louise Harel.

Mme Harel a été députée de la circonscription d’Hochelaga à l’Assemblée nationale de 1981 à 2008 et a occupé différents postes de ministres sous différents gouvernements du Parti québécois. Elle s’était aussi présentée comme candidate à la mairie de Montréal en 2013, avant de se rallier à l’économiste Marcel Côté quelques mois après l’annonce de sa candidature.

Jean-Philippe Alepins, Louise Beaudoin, Anne Lagacé Dowson, Stella Guy, Aida Kamar, Stanley Péan, Lin Zi Shang et Elkahna Talbi siègeront aussi à ce comité aux côtés de Mme Harel.

La présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de la langue française, Dominique Ollivier, s’est dite fière de la composition du comité étant donné sa forte diversité.

«Les membres du comité proviennent autant des milieux communautaire, culturel, économique que des politiques publiques. Ensemble, ils seront en mesure de proposer des points de vue variés sur l’état de la langue française à Montréal et des mesures originales pour en stimuler l’usage. Je suis convaincue qu’ils sauront mettre en valeur notre belle langue commune, tout en faisant rayonner le caractère francophone de notre métropole», a-t-elle déclaré.

Le comité sur la langue française vise également à mobiliser la communauté montréalaise autour du rayonnement et de la promotion de l’usage du français comme langue commune, à renforcer le positionnement de Montréal comme métropole francophone des Amériques et à sensibiliser les partenaires institutionnels et gouvernementaux aux réalités montréalaises.

La création de ce comité, qui a été recommandée en juin dernier par le comité exécutif, était une promesse électorale de la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Une première rencontre du comité est prévue le 9 mars.

Création de deux prix de reconnaissance

Par ailleurs, deux prix de reconnaissance seront créés cette année par la Ville de Montréal, soit le «Prix de reconnaissance» et le «Projet Coup de cœur», a-t-on laissé savoir par voie de communiqué.

Le Prix de reconnaissance en valorisation de la langue française sera décerné aux personnes qui ont contribué de manière exceptionnelle à la valorisation de la langue française à Montréal.

Le prix Projet Coup de cœur sera, pour sa part, réservé aux organisations montréalaises qui ont réalisé un projet ayant contribué significativement à l’usage ou au rayonnement du français à Montréal.

Les paramètres des prix ainsi que les détails concernant les mises en candidature seront dévoilés le 20 mars, à l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie.