Trudeau réitère son «soutien inébranlable» au peuple ukrainien

Alors que la guerre en Ukraine se poursuit pour une troisième journée, samedi, le premier ministre canadien, Justin Trudeau y est allé d’une déclaration afin de dénoncer à nouveau l’invasion des forces russes et exprimer son «soutien inébranlable» au peuple ukrainien, qui continue de résister.

«Pendant que les forces russes attaquent l’Ukraine, tuent des citoyens innocents et bouleversent des vies, le Canada, de concert avec ses alliés et ses partenaires internationaux, répond aux actes irresponsables et dangereux de la Russie. Au moyen de sanctions sévères, de contributions militaires supplémentaires à l’OTAN, d’une aide humanitaire, de matériel létal et non létal et de munitions, nous nous montrons solidaires du peuple ukrainien», a-t-il indiqué dans une déclaration publiée en ligne et relayée sur Facebook.

Plus tôt dans la journée de samedi, l’Agence France-Presse rapportait les propos du ministre ukrainien de la Santé, Viktor Liachko, qui affirmait qu’au moins 198 civils ont été tués par les forces russes et que 1115 personnes ont été blessées jusqu’ici.

Dans sa déclaration, le premier ministre canadien a également soutenu que le Canada «se trouve inspiré par l’Ukraine et son peuple, qui reste fort, résilient et déterminé en se portant à la défense de la souveraineté de son pays».

«Dans ces heures sombres, le message du Canada au peuple de l’Ukraine est le suivant : vous n’êtes pas seuls. Nous sommes avec vous. Notre soutien à l’Ukraine, à la démocratie et aux droits de la personne demeure inébranlable», lance M. Trudeau.

Une manifestation de la diaspora ukrainienne à Montréal se déroulait par ailleurs samedi devant le consulat de Russie afin de dénoncer l’invasion russe en Ukraine. Une nouvelle manifestation est prévue pour dimanche après-midi, cette fois à la Place du Canada, au centre-ville de Montréal.