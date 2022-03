COVID-19: la tendance à la baisse se maintient

Tout comme hier, les chiffres gouvernementaux d’aujourd’hui témoignent d’une baisse des hospitalisations et des admissions aux soins intensifs.

Le Québec enregistre une diminution de 36 personnes dans les hôpitaux de la province, pour un total de 1126 hospitalisations. Du côté des soins intensifs, on rapporte une baisse de trois personnes, pour un total de 65 patients dans ces unités.

Par ailleurs, le Québec déplore également treize nouveaux décès. Le bilan humain de la pandémie de COVID-19 au Québec atteint désormais 14 154 décès.

En ce qui concerne les nouvelles infections, on rapporte 1179 nouveaux cas dans la province. Par contre, il faut noter que le nombre de cas répertoriés n’est pas représentatif de la situation actuelle puisque l’accès aux centres de dépistage est réservé aux clientèles prioritaires.

Hôpital Hospitalisations

actives Variation depuis la veille Institut de cardiologie de Montréal 1 0 Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 39 0 Hôpital général de Montréal 13 -1 Hôpital général juif 41 +2 Centre hospitalier de St. Mary 29 -1 Hôpital Maisonneuve-Rosemont 43 -4 Hôpital de Verdun 7 +1 CHU Sainte-Justine 10 -5 L’Hôpital de Montréal pour enfants 3 -1 Hôpital neurologique de Montréal 2 0 Hôpital Royal Victoria 19 0 Hôpital de LaSalle 5 0 Hôpital général du Lakeshore 9 -5 Hôpital de Lachine 2 0 Hôpital Fleury 9 0 Hôpital Jean-Talon 7 -2 Hôpital Santa Cabrini 9 -2 Centre hospitalier de l’Université de Montréal 40 0 Hôpital Notre-Dame 11 -1 Gouvernement du Québec

Danse et karaoké permis dès samedi

De nouveaux assouplissements aux mesures sanitaires entreront en vigueur dès samedi. La danse et le karaoké seront notamment de nouveau autorisés dans les restaurants, bars, casinos et tavernes. De plus, ces établissements pourront également revenir à leurs heures d’ouverture habituelles et ouvrir à 100% de leur capacité.

Par ailleurs, aucune limite de capacité ne sera exigée pour les activités publiques essentielles, comme les mariages, les remises de diplômes et les bals des finissants.