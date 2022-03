COVID-19: nouvelle baisse importante des hospitalisations

Le Québec enregistre une diminution de 60 hospitalisations dues à la COVID-19 au cours des dernières 24 heures. Les admissions aux soins intensifs ont également diminué légèrement.

Selon le dernier bilan gouvernemental, la province a enregistré 70 entrées et 130 sorties, pour un total de 1162 personnes hospitalisées au Québec. Du côté des soins intensifs, on compte quatre nouvelles entrées et cinq sorties, pour un total de 68 patients dans ces unités.

En ce qui concerne les nouvelles infections, on rapporte 1267 nouveaux cas dans la province. Par contre, il faut noter que le nombre de cas répertoriés n’est pas représentatif de la situation actuelle puisque l’accès aux centres de dépistage est réservé aux clientèles prioritaires.

Le Québec déplore également quinze nouveaux décès. Le bilan humain de la pandémie de COVID-19 au Québec atteint désormais 14 141 décès.

Hôpital Hospitalisations

actives Variation depuis la veille Institut de cardiologie de Montréal 1 -2 Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 39 -10 Hôpital général de Montréal 14 -1 Hôpital général juif 39 -1 Centre hospitalier de St. Mary 30 0 Hôpital Maisonneuve-Rosemont 47 +1 Hôpital de Verdun 6 -2 CHU Sainte-Justine 15 0 L’Hôpital de Montréal pour enfants 4 -2 Hôpital neurologique de Montréal 2 -1 Hôpital Royal Victoria 19 0 Hôpital de LaSalle 5 0 Hôpital général du Lakeshore 14 -2 Hôpital de Lachine 2 0 Hôpital Fleury 9 -1 Hôpital Jean-Talon 9 -1 Hôpital Santa Cabrini 11 0 Centre hospitalier de l’Université de Montréal 40 -3 Hôpital Notre-Dame 12 0 Gouvernement du Québec

Des projections optimistes

Les projections de l’INESSS suggèrent que pour la première fois depuis le pic de la 5e vague, les nouvelles hospitalisations se stabiliseront pour les deux prochaines semaines, pour atteindre environ 68.

Toujours selon l’INESS, le taux d’occupation des lits réguliers devrait rester similaire au cours des deux ou trois prochaines semaines. Pour ce qui est des lits aux soins intensifs, le taux d’occupation devrait quant à lui diminuer.

Le directeur national de santé publique par intérim, Luc Boileau, a d’ailleurs annoncé que les individus qui vivent avec un proche atteint de la COVID-19 n’auront plus à s’isoler dès le 12 mars. Les personnes positives à la COVID-19 devront toujours s’isoler pour une période de cinq jours.