COVID-19: la période d’isolement modifiée pour les contacts domiciliaires

Les individus ayant été en contact étroit avec la COVID-19 n’auront plus à s’isoler dès le 12 mars. Auparavant, après un contact domiciliaire avec la COVID-19, il était nécessaire de rester à la maison pendant cinq jours.

«Mais il faut tout de même se protéger, explique le directeur national de Santé publique Luc Boileau, lors d’une conférence de presse tenue à Montréal jeudi. Si on est en contact avec la maladie, il faut éviter les sorties lors desquelles on enlève le masque, et éviter les contacts avec les personnes immunosupprimées.»

Les individus qui sont positifs à la COVID-19 doivent encore s’isoler pour une période de cinq jours.

Au Québec, 1200 lits sont occupés par des patients atteints par la COVID-19. Toutefois, la moitié de ces personnes hospitalisés se sont présentés pour des soins pour d’autres raisons que la COVID-19.

