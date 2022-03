10 ans plus tard, une nouvelle manifestation étudiante à Montréal

Dix ans après après la manifestation historique du 22 mars 2012, tenue lors du fameux «printemps érable», plusieurs associations étudiantes ont repris le flambeau de la lutte pour la gratuité scolaire. Une dizaine d’associations étudiantes collégiales et universitaires ont convié leurs membres pour une manifestation tenue mardi après-midi au centre-ville de Montréal afin de réclamer la gratuité scolaire à tous les niveaux d’éducation, du primaire à l’université.

«Bien que cette hausse drastique ait été bloquée, avec l’indexation, l’accès aux bancs de l’université coûte tout de même de plus en plus cher», soutiennent les organisateurs de la «manifestation large» sur la page Facebook de l’événement. «Il en coûte désormais 4310 $ annuellement. Alors que ce montant était de 2506 $ en 2006, celui-ci connaît depuis une hausse annuelle de 111 $, une somme au-delà de l’augmentation générale des prix et supérieure à la croissance du revenu moyen au Québec.»

C’est Jaouad Laaroussi, un ancien étudiant s’étant impliqué dans les manifestations de 2012, qui s’est adressé en premier à la foule animée. «On est des milliers dans la rue à manifester aujourd’hui», a-t-il déclaré.

D’autres revendications sont aussi sur la table: la rémunération des stages et la protection des assurances collectives. En effet, plusieurs associations craignent de perdre l’accès aux assurances étudiantes (dentaire, service de psychologie, programme d’aide financière) alors que l’Autorité des marchés financiers (AMF) remet en question certains droits vis-à-vis de la cotisation étudiante.

L’Association générale étudiante du cégep du Vieux Montréal (AGECVM), l’Association facultaire étudiante de science politique et de droit de l’UQAM (AFESPED-UQAM), l’Association facultaire étudiante des sciences humaines de l’UQAM et l’Association étudiante en anthropologie de l’Université de Montréal font notamment partie des associations ayant débrayé pour la manifestation sur la gratuité scolaire.

Plus de détails à venir.