Violence armée à Montréal: de nouvelles mesures annoncées

De nouvelles mesures visant à contrer la violence armée à Montréal seront annoncées lors d’un point de presse ce samedi à 13h.

La vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault sera accompagnée de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, de la mairesse de la Ville de Montréal, Valérie Plante, et de la directrice par intérim du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Sophie Roy.



Des moyens additionnels de lutte contre le crime et les armes devraient être présentés.



Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par la hausse de la violence armée à Montréal au cours des derniers jours et des dernières semaines.



Rappelons que mardi 23 août dernier, deux hommes sont tombés sous les balles sur l’île de Montréal, en plein jour, à trente minutes d’intervalle.



Questionnée sur sa gestion du financement du SPVM, Valérie Plante avait assuré avoir injecté les sommes allouées à la métropole là où ces dernières étaient attendues.

« L’argent prévu pour le SPVM va au SPVM. Les sommes vont au bon endroit, notre gestion est irréprochable», s’était défendue la mairesse.



Plus de détails suivront.