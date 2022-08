Financement du SPVM: Valérie Plante se dit «irréprochable»

C’est avec un ton grave que la mairesse de la Ville de Montréal, Valérie Plante, a répondu aux allégations concernant la gestion par son administration du financement gouvernemental destiné au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Plusieurs médias ont dévoilé jeudi que Québec soupçonnerait la Ville de Montréal de détourner les fonds envoyés par Québec pour financer le recrutement de policiers supplémentaires au SPVM. Valérie Plante a répliqué en expliquant que la Ville aurait dépensé plus que les montants projetés dans le budget 2021.

Accompagnée de la présidente du comité exécutif de la Ville, Dominique Ollivier, la mairesse a dit que sa gestion des finances publiques est «irréprochable». Elle s’est défendue de vouloir «définancer» la police.

L’argent prévu pour le SPVM va au SPVM. […] Les sommes vont au bon endroit, notre gestion est irréprochable. Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal

«Le gouvernement du Québec ne donne jamais de chèque en blanc à Montréal pour aucun dossier, a-t-elle ajouté. On ne laissera pas personne attaquer notre intégrité.»

De son côté, Dominique Ollivier a réitéré les propos de la mairesse. Selon elle, il est important de «sortir de la guerre des chiffres» pour faire appliquer des mesures qui sont capables de renforcer le sentiment de sécurité de la population.

«On peut en tout temps montrer et démontrer sans l’ombre d’un doute que les sommes prévues pour nos projets de partenariat se retrouvent et sont dépensées exactement dans les programmes et les services auxquels ils sont destinés», a déclaré Dominique Ollivier.

Pas de définancement de la police

La mairesse Plante a voulu être claire au sujet des allégations selon lesquels elle définancerait le SPVM. Elle a de plus réitéré son engagement à soutenir les policiers et à collaborer avec eux.

J’en ai assez qu’on fasse peur au monde, qu’on fasse peur aux policiers et policières en disant que notre administration veut définancer (la police). C’est faux […], ça n’a jamais eu lieu et ça n’aura jamais lieu. Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal

De son côté, l’opposition officielle à l’hôtel de ville accuse l’administration Plante de manquer de transparence. L’opposition officielle souhaite que la vérificatrice générale se penche sur ce sujet.

L’administration Plante devrait annoncer des «outils concrets» pour renforcer le sentiment de sécurité des Montréalaises et Montréalais. Cette annonce devrait avoir lieu avant le déclenchement des élections provinciales, prévu dimanche.

Ces actions concerneront les effectifs de police, le bassin de candidats pour l’école de police ainsi que d’autres moyens pour faciliter le travail des policiers et les actions de prévention.

La vice-première ministre, Geneviève Guilbault, a réitéré plus tôt dans la journée sa confiance envers l’administration Plante.