Élections Québec en mode séduction

Élections Québec lance sa campagne de sensibilisation afin d’inverser la tendance à la baisse du taux de participation aux élections. Pour séduire les jeunes, l’institution fera usage de la populaire plateforme TikTok.

Nommée «Le 3 octobre, on inverse la tendance. Tout le monde vote.», cette campagne sera déployée sur les écrans de télévision et à la radio. Des affiches publicitaires seront également déployées dans tout le Québec.

Des déclinaisons publicitaires seront diffusées au cours de la période électorale, dans l’objectif d’attirer l’attention des non-votantes et non-votants sur les élections à venir, et les inciter à voter.

Les statistiques démontrent que les personnes entre 18 et 44 ans ont plus tendance à l’abstention. Élections Québec se lance donc également sur la plateforme TikTok et Instagram afin d’essayer de toucher également la jeune génération présente sur ce réseau social.

La campagne misera surtout sur l’humour.

Campagne de communication d’Élections Québec

Et prend également le pari de présenter les pires excuses pour ne pas aller voter plutôt que les bonnes raisons de se rendre aux urnes…

Voici le premier message télévisé de la campagne de sensibilisation en vue des élections provinciales. #qc2022 pic.twitter.com/4lxg6utJ7v — Élections Québec (@electionsquebec) August 30, 2022

Depuis les élections générales de 2012, le taux de participation est constamment en baisse, passant de 74,6% en 2012 à 66,45% lors des dernières élections en 2018.

Les trois circonscriptions de Montréal avec le plus faible taux de participation sont Bourassa Sauvé (52,44%), Westmount (48,47%) et D’arcy Mcgee (46,56%). À l’inverse, celles avec le plus fort taux de participation sont Gouin (69,62%), Rosemont (69,4 %) et Maurice Richard (68,63%).