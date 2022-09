Alerte: un suspect armé et dangereux en Gaspésie

Les autorités mettent en garde la population contre un suspect armé et dangereux en Gaspésie, dans le secteur de Saint-Elzéar-de-Bonaventure. Une alerte a été envoyée sur les téléphones partout au Québec pour recommander à toutes les personnes se trouvant dans la région de se mettre à l’abri.

Il est demandé d’éviter le secteur à ceux qui comptaient s’y rendre. La Sûreté du Québec (SQ) évoque une «menace imminente». La sévérité du danger est considérée comme extrême.

Si vous êtes dans la zone ciblée, abritez-vous à l’intérieur, verrouillez les portes, éloignez-vous des fenêtres et suivez les directives des autorités locales.

Selon les renseignements obtenus par la SQ, le suspect mesure 1,78 m (5 pi 10 po) et pèse 82 kg (180 lb). Il a les cheveux bruns et les yeux verts, et a été aperçu pour la dernière fois vêtu d’un jeans, d’un haut noir avec un logo Jack Daniels et portant des bottes de moto. Si vous apercevez le suspect, composez le 911.

#Alerte MENACE IMMINENTE à Saint-Elzéar

Description du suspect

Taille :1,78 m (5 pi 10 po)

Poids :82 kg (138 lb)

Cheveux :Bruns

Yeux :verts

Particularité :Armé pourrait être dangereux

Description vestimentaire: Jeans, haut noirs logo Jack Daniels, bottes de moto

Une alerte envoyée à tout le Québec

L’alerte de vendredi après-midi a été envoyée à l’ensemble de la province, et plusieurs citoyens se sont interrogés sur sa pertinence sur les réseaux sociaux. La SQ a depuis déclaré faire des vérifications à ce sujet. Les autorités se disent conscientes «des inconvénients que cela pourrait avoir causés à certains».