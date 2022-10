Incendies: une semaine de prévention pour sauver des vies

La moitié des incendies résidentiels au Québec sont attribuables à l’erreur humaine et pourraient par conséquent être évités. Face à ce constat, le ministère de la Sécurité publique lancera dimanche 9 octobre la Semaine de la prévention des incendies (SPI), avec le slogan: «le premier responsable, c’est toi!».

Cette semaine de sensibilisation a pour objectif de rappeler aux Québécois les mesures préventives à appliquer au quotidien afin d’empêcher tout départ de feu dans leur foyer, ainsi que les comportements à adopter en cas de sinistre.

Aux quatre coins de la province, jusqu’au 15 octobre, des activités liées à la prévention des incendies seront proposées aux citoyens, avec notamment des journées portes ouvertes dans plusieurs services de sécurité incendie.

«La SPI est l’occasion privilégiée de passer des messages qui pourraient sauver des vies autour de nous, par exemple sur l’importance de composer le 9-1-1 en cas d’incendie. Ne tentez rien qui pourrait mettre votre vie en danger en essayant d’éteindre vous-même le feu et faites plutôt confiance aux pompiers. Et avant tout, assurons-nous d’adopter des comportements sécuritaires au quotidien», a déclaré Brigitte Pelletier, sous-ministre au ministère de la Sécurité publique.

3 minutes pour évacuer un logement en flammes

Selon le ministère de la Sécurité publique, il faut compter trois minutes pour parvenir à s’extirper d’un logement en feu. Cette estimation se base sur un scénario type, dans lequel un individu serait réveillé en pleine nuit par son avertisseur de fumée avant de réaliser que son appartement est assailli par les flammes et qu’il est nécessaire de l’évacuer le plus rapidement possible.

«Il vous reste très peu de temps pour sortir! Croyez-moi, ça vaut la peine d’avoir un plan d’évacuation en cas d’incendie, connu de chacun, et de vérifier vos avertisseurs de fumée deux fois par année», prévient Chantal Lacroix, porte-parole de la SPI 2022.

Chaque année au Québec, les incendies font environ 400 blessés et provoquent l’évacuation de 29000 personnes. Chaque semaine, une personne perd la vie dans un incendie de bâtiment, et plus de 14 résidences sont endommagées par le feu chaque jour à travers la province.

La majorité des décès sont causés davantage par la fumée que par les flammes. C’est pour cela que l’avertisseur de fumée reste «le dispositif le plus efficace» pour sauver des vies, selon le ministère de la Sécurité publique.

Parmi les victimes d’incendie, 45 % sont âgées de plus de 65 ans. Si vous êtes une personne aînée ou un proche d’une personne aînée, assurez-vous d’être particulièrement vigilant. Le ministère de la Sécurité publique.

Le monoxyde de carbone, un gaz toxique invisible et inodore, s’avère également être très dangereux. «Seul un avertisseur de monoxyde de carbone peut détecter et signaler la présence de ce gaz», signale le ministère.

Causes principales de départs d’incendies

D’après les données du ministère de la Sécurité publique, l’erreur humaine est à l’origine de la moitié des incendies recensés. Il peut s’agir notamment d’une mauvaise utilisation d’un appareil (48,5% des cas).

Les appareils présentant des défectuosités mécaniques ou électriques doivent faire l’objet d’une surveillance accrue, car ils sont eux aussi susceptibles de déclencher un brasier (21,8 %). D’autres incendies (7,8 %) résultent d’actes et de comportements de nature criminelle.

Enfin, les défauts de conception, de construction ou d’installation sont la cause de 4,1 % des incendies déclarés, selon le ministère de la Sécurité publique.

Au Québec, la Semaine de la prévention des incendies a lieu chaque année depuis 1990. Elle se déroule durant le mois d’octobre, tout comme dans le reste du Canada et aux États-Unis, en mémoire du grand incendie de Chicago, survenu le 9 octobre 1871.

Deux-cent cinquante personnes avaient perdu la vie dans ce gigantesque brasier et 17 400 bâtiments avaient été détruits.