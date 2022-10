Valérie Plante exige que le maire d’Anjou présente des excuses

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, est «extrêmement en colère contre les propos» de son homologue d’Anjou, Luis Miranda. En raison des propos controversés qu’il a tenus à l’égard d’un adolescent, elle exige qu’il présente des excuses.

Au début du mois, Hocine Ouendi, un adolescent, s’est présenté au conseil municipal d’Anjou. Il tenait à exprimer sa déception quant à l’interdiction de pratiquer le soccer libre sur certains terrains décrétée par l’arrondissement, il y a un plus d’un mois. Calmement, le jeune de 15 ans demandait au maire de considérer l’ouverture des terrains synthétiques une fois par semaine.

M. Miranda a répondu vaguement à la question, puis s’est emporté. «À 15 ans, je ne serais pas venu affronter le maire comme vous le faites. Je ne sais pas pourquoi c’est vous, ça aurait dû être votre mère ou votre père», a indiqué le maire d’Anjou à l’adolescent.

Attaque à la jeunesse

Valérie Plante craint que le maire d’Anjou ait envoyé un mauvais message à la jeunesse avec ses propos. «Ce que M. Miranda a fait, ça porte préjudice à beaucoup plus que lui, considère-t-elle. Les jeunes pourraient se dirent que les politiciens ne les considèrent pas. Que les adultes n’ont pas de considération pour eux.»

M. Miranda devrait prendre exemple sur notre conseil municipal. Il y a des jeunes qui posent des questions, et même des enfants. Valérie Plante

Comme la mairesse, la famille de Hocine Ouendi exige aussi des excuses. Si elle ne les obtient pas, elle considère porter plainte contre le maire d’Anjou.

Plante dit vouloir miser sur les jeunes

Valérie Plante rencontrait les médias, jeudi, pour faire part de l’orientation que prendra le prochain budget participatif de la Ville, qui concerne justement la jeunesse. Son administration financera des projets reliés à la jeunesse, l’équité et la sécurité. Les projets financés pourront être variés, de la construction d’infrastructures sportives jusqu’aux campagnes de sensibilisation, en passant par la création de balados.

Une enveloppe de 30 M$ est réservée au budget. De cette somme, 7 M$ seront destinés à des projets pour la jeunesse. En offrant plus d’activités, plus de possibilités aux jeunes, Projet Montréal croit pouvoir réduire la violence armée.

«C’est essentiel de travailler en amont pour donner toutes les chances à nos jeunes de réussir, estime Valérie Plante. Ces

initiatives permettront à toute la population montréalaise, et en particulier aux jeunes, de créer une ville plus sécuritaire, plus solidaire, où les occasions sont accessibles dans tous les quartiers.»

L’opposition, Ensemble Montréal, ne voit qu’une «opération de communication» dans cette annonce. Les sommes dévoilées sont «recyclées», dénonce-t-on, comme l’administration Plante avait déjà annoncé un investissement de 7,4 M$ destiné à la jeunesse, en mars dernier.

«[Les mesures] proposent uniquement aux jeunes de contribuer à des projets ponctuels sans prévoir une vraie vision à long terme. Si l’administration Plante avait vraiment voulu écouter les jeunes et leur offrir des outils pour se divertir, elle leur aurait offert le centre sportif qu’elle leur a promis à Montréal-Nord et qu’ils attendent depuis trop longtemps», conclut le chef de l’opposition, Aref Salem.