Luis Miranda critiqué pour ses propos envers un adolescent

Je me rappelle qu’un jeune de moins de 10 ans est venu nous demander en assemblée publique de sauver son skate parc à PAT et non seulement il a été applaudi, mais l’équipement a été maintenu.



Les jeunes méritent d’être écoutés et non pas d’être accueillis avec mépris #polmtl https://t.co/GjqGEZuAxq