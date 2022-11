Tout-petits: miser sur le logement et contrer la maltraitance

L’accès à des logements abordables pour les familles, la prévention de la maltraitance à l’égard des enfants et l’accès aux spécialistes de santé et services sociaux pour les familles avec jeunes enfants sont les priorités des Québécois pour favoriser le développement et le bien-être des tout-petits.

L’Observatoire des tout-petits dévoile ce matin les résultats d’un sondage réalisé auprès des Québécois pour connaître leurs attentes face à leurs élus provinciaux sur la question. Le sondage a permis de révéler ces trois priorités d’investissement parmi les divers enjeux touchant les tout-petits.

Ainsi, 32% des répondants considèrent l’accès à un logement abordable aux familles comme étant une priorité pour le développement des jeunes enfants. Selon le rapport de recherche de l’Observatoire, vivre dans un logement inabordable «peut rendre les parents moins disposés à bien répondre aux besoins de leur enfant» et «diminue leur disponibilité mentale et leur sentiment de compétence et de sensibilité parentale». Un meilleur contrôle des loyers et l’accès à des logements abordables sont des solutions prônées par les répondants.

En ce qui a trait à la maltraitance à l’égard des enfants, 29% des gens ayant contribué au questionnaire considère cet enjeu prioritaire. Miser sur cet aspect ferait en sorte de diminuer les risques de décrochage scolaire, la précarité financière à l’âge adulte et les problèmes de santé physique et mentale. Selon le rapport, améliorer les conditions de vie et réduire le stress des familles permettraient de prévenir la maltraitance.

Finalement, 27% des répondants pensent que l’accès à des spécialistes de la santé et de services sociaux par des familles avec de jeunes enfants devrait être un des trois axes prioritaires. La recherche de l’Observatoire des tout-petits pointe vers des problèmes de détresse émotionnelle lorsque les jeunes enfants n’ont pas accès à des spécialistes au moment opportun.

Le gouvernement doit en faire plus

Le rapport met aussi en lumière la perception du rôle du gouvernement dans le bien-être des enfants de la province. À ce titre, l’accès à des services de garde éducatifs devrait être assuré pour les jeunes enfant en situation de vulnérabilité ou de maltraitance ou ceux provenant de familles à faible revenu.

Le rapport stipule également que le sort des tout-petits devraient être l’affaire de tous les paliers de gouvernementaux et de tous les secteurs, du communautaire jusqu’au milieu des affaires.