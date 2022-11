Conduite hivernale: ce qu’il faut savoir

La métropole a reçu cette semaine sa première chute de neige de l’année. L’air est mordant et une fine couche de glace s’est formée sur les chaussées. Avec l’arrivée de la longue saison froide, les automobilistes sont contraints de revoir leur manière de conduire et de se plier à un certain nombre d’exigences en matière de sécurité routière.

«En hiver, les conducteurs doivent adapter leur conduite aux conditions météorologiques et routières», note la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

Quatre pneus d’hiver conformes

Sauf certaines exceptions, tous les véhicules circulant sur les axes de la province doivent être équipés de quatre pneus neige conformes, dès le premier décembre et jusqu’au 15 mars. Les remorques échappent à cette obligation.

Une amende de 200 $ à 300 $ est prévue pour les conducteurs qui ne respectent pas la réglementation. La SAAQ invite les citoyens à vérifier l’état de leurs pneus d’hiver, avant de s’aventurer sur les bandes d’asphaltes gelées.

La profondeur des rainures de pneus ne doit pas être inférieure à 1,6 mm. Pour affronter l’hiver avec sérénité, il est recommandé qu’elle soit d’au moins 4,8 mm.

Une pièce de 0,25 $ permet d’effectuer cette vérification: «pour mesurer la profondeur, placez une pièce de 0,25 $ dans l’une des rainures, le nez du caribou vers le fond de celle-ci. Si vous voyez le museau de l’animal, l’adhérence dans la neige profonde sera faible. Vérifiez plusieurs rainures à divers endroits afin de détecter l’usure de votre pneu», explique la SAAQ.

Pour ce qui est de la conformité, un pneu conçu pour la conduite hivernale doit posséder le pictogramme ci-dessous ou être muni de crampons.

«L’utilisation de crampons (pneus à clous) est permise du 15 octobre au 1er mai sur les véhicules de commerce dont la masse totale en charge n’excède pas 3 000 kg, les véhicules de promenade et les taxis», rappelle la SAAQ.

Réduire sa vitesse

Le Code de la sécurité routière exige des automobilistes qu’ils réduisent leur vitesse, lorsque la visibilité est compromise par des conditions défavorables ou bien lorsque la chaussée est glissante ou que cette dernière n’a pas été entièrement dégagée.

Les contrevenants à ces consignes s’exposent à une amende de 60$ plus frais, ainsi qu’à deux points d’inaptitude.

«Sur la route, diminuez votre vitesse et gardez une distance sécuritaire avec le véhicule devant vous, particulièrement lorsque la visibilité est réduite ou que la chaussée est glissante. S’il fait beau, méfiez-vous de la glace noire», prévient la SAAQ.

Avec le changement d’heure et la tombée précoce de la nuit, la société rappelle également aux citoyens d’allumer leurs feux de position et leurs feux de croisement quand le temps est sombre.

Bien déneiger son auto

«Circuler dans un igloo mobile, c’est dangereux et interdit», insiste la SAAQ. Avant de prendre la route, les conducteurs doivent s’assurer que leur pare-brise et leurs vitres sont dégagés et permettent une visibilité sécuritaire. Là encore, les récalcitrants pourraient écoper d’une amende de 100 $ à 200 $ plus les frais.

Les usagers du réseau routier doivent également veiller à ce que le toit de leur véhicule ne soit pas couvert de neige.

«Il est interdit de circuler avec un véhicule couvert de neige, de glace ou de toute autre matière pouvant s’en détacher et susceptible de présenter un danger pour les usagers de la route. L’amende prévue est de 60 $ à 100 $ plus les frais».

La SAAQ met par ailleurs en garde les citoyens contre le monoxyde de carbone, déconseillant à ces derniers de démarrer le moteur de leur voiture, d’activer la ventilation et de rester à l’intérieur du véhicule, lorsqu’il est recouvert de neige.