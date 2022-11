Premières neiges: les autorités appellent à la prudence sur la route

Alors que plusieurs régions de la province recevront d’importantes chutes de neige, les autorités québécoises appellent à la prudence sur la route.

La Sureté du Québec (SQ) et Transports Québec ont tous deux publié sur leur compte Twitter respectif, des consignes pour les automobilistes en les invitants à redoubler de prudence sur la route en ce début d’hiver.

«Avant de partir de la maison, déneiger bien votre véhicule et vos phares. Assurez-vous d’ajuster votre conduite aux conditions climatiques, ralentissez et soyez patients», rappelle la SQ.

Plusieurs régions du Québec recevront une première bordée de neige dans les prochaines heures.

Avant de partir de la maison, déneigez-bien votre véhicule et vos phares.

Assurez-vous d’ajuster votre conduite aux conditions climatiques, ralentissez et soyez patients. pic.twitter.com/JBSTLSVN56 — Sûreté du Québec (@sureteduquebec) November 15, 2022

«Si vous devez prendre la route, redoublez de prudence, réduisez votre vitesse et gardez une distance sécuritaire avec les autres véhicules», indique Transports Québec.

❄️Tempête en cours❄️

Des chutes de neige allant jusqu’à 20 cm sont prévues toute la journée dans plusieurs régions du Québec!😱

👉Si vous devez prendre la route, redoublez de prudence, réduisez votre vitesse et gardez une distance sécuritaire avec les autres véhicules. — Transports Québec (@Transports_Qc) November 16, 2022

Selon le bilan de Météo Québec de cet après-midi, plusieurs routes étaient enneigées et la visibilité était réduite par endroits après une première bordée de neige au Sud et au Centre-du-Québec. Dans la grande région de Montréal, il est tombé entre 10cm et 17cm de neige. Il pourrait y en avoir davantage d’ici jeudi.

Voici un aperçu des périodes où la neige sera plus soutenue aujourd'hui.#MeteoQC pic.twitter.com/FMLuugszTU — ECCC Météo Québec (@ECCCMeteoQC) November 16, 2022