Saison record pour BIXI

Le vélopartage prend du galon à Montréal. BIXI enregistre une augmentation de 55% de son achalandage et de plus de 30% du nombre de ses membres. Ces chiffres s’élèvent au-delà des prédictions de l’entreprise, et de toutes ses saisons précédentes.

Le nombre d’usagers différents a presque atteint 52% en un an. Du 13 avril au 15 novembre, près de neuf millions de trajets ont été effectués à Laval, Longueuil et Montréal.

«BIXI demeure un leader mondial en matière de vélos en libre-service, que ce soit réguliers ou à assistance électrique, rendant ainsi tangibles les actions qui permettent d’évoluer vers l’objectif de carboneutralité au pays grâce à l’accès aux énergies solaires et électriques», commente le directeur général de BIXI Montréal, Christian Vermette.

Les vélos électriques ont particulièrement été populaires cette année. Ces bicyclettes ont été utilisées en moyenne 24% plus souvent que les régulières.

«Reconnue comme l’une des grandes tendances internationales, la micromobilité électrique représente une nouvelle manière de se déplacer qui répond à la fois aux préoccupations actuelles liées au développement durable, à la congestion routière et à l’augmentation du prix de l’essence. Le vélo électrique vise aussi à inciter une nouvelle clientèle à délaisser l’auto solo», affirme le membre du conseil d’administration de l’entreprise Alexandre Taillefer.

Le taux de satisfaction des utilisateurs de BIXI s’est élevé à 88% pour la dernière saison.