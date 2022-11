Acheter local pour le Vendredi fou

Plusieurs petites et moyennes entreprises souhaitent convaincre les gens de consommer local à l'approche du Vendredi fou.

Alors que l’entièreté des grandes chaînes offrent des rabais des plus alléchants, les petites et moyennes entreprises tentent de tirer leur épingle du jeu en incitant les gens à consommer local et en offrant elles aussi des promotions.

C’est dans cet esprit que le Samedi PME s’ajoute aux autres événements de magasinage annuels du Vendredi fou et du Cyberlundi. Le Samedi PME, initiative lancée par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) et American Express, se tiendra le 26 novembre, soit lors de la grande fin de semaine de magasinage, et pour toute la période des Fêtes.

«Les PME contribuent de manière importante à nos communautés, rappelle François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI. En achetant chez elles, les consommateurs posent à leur tour un geste essentiel pour la prospérité de leur quartier et l’économie du pays. Le 26 novembre et durant tout le temps des Fêtes, nous invitons la population à acheter local pour faire en sorte que chaque dollar dépensé soutienne nos communautés.»

Ainsi, 38% des 95 000 détaillants membres de la FCEI offriront des rabais ou une vente spéciale à leurs clients pour le Samedi PME.