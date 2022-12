Victoire du Maroc: fierté haïtienne sur les réseaux sociaux

«Bravo Maroc!», scande sur son compte Facebook Osé Domond. «Quand le Maroc me manque…. On est ensemble !», lance John Miller Beauvoir en publiant des photos et le drapeau du Maroc sur son mur.

La communauté haïtienne de Montréal, dans les rues comme sur les réseaux sociaux, célèbre autant que les Marocains cette victoire, en raison de leur ascendance africaine.

«Ça nous donne de l’espoir, car c’est une partie de nous qui gagne», estime Rony Sanon, un Nord-Montréalais.

Doublement fier, dans la mesure où l’homme du match le gardien (Yassine Bounou) a été élevé dans Côte-des-Neiges, à Montréal Rony Sanon, résident de Montréal-Nord

Un acteur communautaire, Roger Petit-Frère, abonde dans le même sens. «En tant que descendant d’Afrique, je me réjouis de cet exploit, même si je suis Haïtien», lance le responsable du Centre Jean-Paul Lemay à Montréal-Nord.

«C’est historique, extraordinaire», souligne pour sa part Grégory Excellent en ce sens que c’est la première nation africaine à se rendre en demi-finale d’une coupe du monde.

«Cette victoire-là alors on va la prendre», lance, avec un sourire, M. Excellent.

Jusqu’à maintenant, le Maroc a encaissé seulement 1 but depuis le début de la coupe du monde. C’est le Canada qui avait percé son filet en phase de groupe (2-1).

Avec 0 but encaissé contre la Croatie, la Belgique, l’Espagne et le Portugal, le Maroc, première nation africaine en demi-finale de Coupe du monde, fait l’histoire.