Encore plus d’espaces verts au Mont-Royal

Le parc du Mont-Royal sera agrandi de trois hectares, soit l’équivalent de plus de quatre terrains de soccer. Outre l’expansion du parc, 290 des 725 cases de stationnement de la Maison Smith disparaîtront pour être reconverties en espace vert.

D’ici 2036, un boisé ainsi que deux stationnements situés au nord de l’ancien hôpital du Royal Victoria seront cédés à la Ville de Montréal, a annoncé ce matin la mairesse Valérie Plante. L’étalement sur plusieurs années des cessions contribuerait à faciliter la transition alors que certains bâtiments du site du Royal Victoria demeurent à ce jour en activité.

Dans le même secteur, une nouvelle entrée sera aménagée sur la rue University pour améliorer l’accès au parc du Mont-Royal aux résidents du centre-ville grâce à une servitude de passage octroyée par l’Université McGill.

Aux abords de la Maison Smith et du Lac aux Castors, la Ville compte réduire de 40 % l’espace de stationnement, dont le taux d’occupation moyen en semaine serait de 30 %. La fin de semaine, il ne serait utilisé qu’entre 50 et 55 %, d’après une étude de l’Agence métropolitaine de transport en cours. Ce réaménagement évalué à 19 M$ vise à rétablir la clairière de la Maison Smith par le verdissement du secteur.

Cinq jours sur sept, le stationnement est sous-utilisé. Bien sûr, les gens l’utilisent beaucoup le samedi et le dimanche. Mais là, on va se dire les vraies affaires : on est dans la COP15, on parle de crise environnementale. On a le choix entre entretenir un îlot de chaleur ou encourager un îlot de fraîcheur. Moi, je choisis l’îlot de fraîcheur plutôt que l’îlot de chaleur. Valérie Plante, mairesse de Montréal

En parallèle de ces projets d’agrandissement et de déminéralisation, l’administration centrale compte poursuivre la fermeture et le verdissement des sentiers informels qui pullulent ces dernières années. Ceux-ci couvraient une distance de 46 km en 2020 comparativement à 37 km en 2022.

Étant l’hôte actuelle de la COP15, Montréal entend aussi «souligner l’apport des pays qui se sont engagés à protéger la biodiversité», a mentionné la mairesse, et ce, par la plantation de plus de plus 200 arbres et d’arbustes sur la côte Placide qui longe l’avenue Parc.

Toutes ces actions auraient comme visé la protection de diverses espèces fauniques menacées abritées dans ces divers milieux boisés, humides et forestiers du Mont-Royal et le renforcement de la transition écologique.