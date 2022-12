Aménagement du parc Médéric-Archambault: la Ville lance un concours d’art public

La Ville de Montréal fait appel à la créativité de ses artistes et lance un concours d’art public dans le cadre du projet d’aménagement du parc Médéric-Archambault, situé dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles.

La Ville souhaite, à travers la réalisation de travaux d’aménagement et cette sollicitation pour un projet artistique, «créer une porte d’entrée mémorable pour l’arrondissement et l’île de Montréal», a-t-elle indiqué par voie de communiqué.

Le Cabinet de la mairesse et du comité exécutif recherche «une œuvre sculpturale ou installative» qui offrira «une diversité de points de vue à toutes heures de la journée et durant toute l’année».

L’œuvre sélectionnée viendra s’intégrer à l’amphithéâtre naturel, dans l’axe visuel de la rue Notre-Dame et du pont Le Gardeur. Elle sera financée dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal entre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal.

Démocratiser la culture

«L’art public stimule la vitalité culturelle des quartiers. Avec ce concours, nous cherchons à intégrer l’art au parc Médéric-Archambault dans le cadre d’un projet urbanistique plus large qui rehaussera la qualité du milieu de vie», a déclaré la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alneus.

Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse Mathieu Lacombe, voit en cette initiative une véritable opportunité de démocratisation de la culture. De tels projets «contribuent à transmettre le goût de l’art dans nos communautés. Embellir les espaces urbains par des œuvres originales amène la population à mieux connaître et apprécier les artistes qui pratiquent l’art public au Québec», a-t-il affirmé.

«Je suis fière que l’on puisse rendre l’art urbain de plus en plus accessible dans l’arrondissement, cela façonne et rend nos aménagements uniques», a par ailleurs souligné la mairesse de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Caroline Bourgeois.

Les artistes inspirés par la requête de la Ville de Montréal ont jusqu’au jeudi 27 janvier 2023 à midi pour soumettre leur candidature.