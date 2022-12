Se tester avant son party des Fêtes, c’est efficace?

Petite toux, restez chez vous? Faire la bise, l’accolade ou le salut vintage de la défunte reine Elizabeth aux membres de la famille? Porter le masque tout en s’époumonant à chanter «It’s all coming back to me now» de Céline Dion avec les cousins? Organiser un petit, moyen, gros party du Nouvel An? Voilà qu’après trois années de pandémie, il sera (enfin) possible de célébrer le temps des Fêtes sans restrictions sanitaires contraignantes. Or, un nouveau contexte épidémiologique entraîne son lot de questions.

Des experts en santé publique et autres scientifiques se sont attelés à y répondre pour dissiper l’anxiété pendant les festivités. Métro se demande: effectuer des tests rapides avant chaque rassemblement du temps des Fêtes, c’est efficace?

Nimâ Machouf, épidémiologiste, indique :

«Les tests à répétition ne font pas de tort, mais si on a été en contact avec des gens qui avaient la Covid, ce n’est pas le lendemain qu’on va devenir positif. C’est au troisième jour à peu près qu’on doit se tester pour savoir si on est positif ou pas. Si on est positif, on évite de se promener partout et d’aller rendre visite aux gens.

Les tests rapides dont on dispose, c’est juste pour vous dépister la Covid, alors ça ne va pas détecter les autres virus qui sont actuellement en circulation. La période d’incubation des autres virus est plus courte, donc, normalement, quand on est symptomatique, on met les autres à risques d’attraper notre virus.»

Roxane Borgès Da Silva, professeure et directrice du département de gestion, d’évaluation et de politique de santé de l’École de santé publique de l’Université de Montréal (ESPUM), renchérit:

«Faire plus de prévention, ça n’a jamais fait de mal à personne. Si je n’ai pas de symptômes, je n’ai pas l’obligation de faire un test, mais ça ne me nuira pas d’en faire un. On sait qu’il y a certaines personnes qui peuvent être asymptomatiques, même si ces cas sont beaucoup plus rares que ce qu’on pourrait penser. Il y a moins de gens asymptomatiques que de gens symptomatiques.

Cependant, il y a un autre type de situation à mentionner: si on sort d’un mal de gorge ou d’un rhume. Il y a des gens qui ont un rhume qui disparaît au bout de 24 à 48 heures, se testent et se rendent compte qu’ils sont positifs à la Covid et restent positifs pendant 5 jours. Donc, ce n’est pas parce qu’on n’a plus de symptômes qu’on n’est plus contagieux.»

Benoît Mâsse, professeur de l’ESPUM au département de médecine sociale et préventive et chercheur au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine, conclut :

«Lorsqu’on n’a aucun de symptômes, souvent, le test risque d’être négatif. Si vous déclarez négatif, ce n’est pas une garantie que vous n’avez pas la Covid. Ce sont vraiment les symptômes qu’il faut surveiller et c’est là qu’on est le plus contagieux.

Au lieu de se tester chaque jour, la meilleure chose à faire en matière de prévention est de porter le masque autant que possible lorsque vous faites vos emplettes. Cette semaine, allez à la SAQ ou à l’épicerie avec votre masque pour être sûr de pouvoir participer aux réunions de famille. Si vous avez d’autres réunions ou que vous vous retrouvez dans un endroit public, à l’aréna avec les enfants par exemple, portez le masque. Je pense que c’est plus efficace que de se tester chaque jour. Vous vous protégez en plus de l’influenza.»