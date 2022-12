Petite toux, restez chez vous? Faire la bise, l’accolade ou le salut vintage de la défunte reine Elizabeth aux membres de la famille? Porter le masque tout en s’époumonant à chanter «It’s All Coming Back to Me Now» de Céline Dion avec les cousins? Organiser un petit, moyen, gros party du Nouvel An? Voilà qu’après trois années de pandémie, il sera (enfin) possible de célébrer le temps des Fêtes sans restrictions sanitaires contraignantes. Or, un nouveau contexte épidémiologique entraîne son lot de questions.

Des experts en santé publique et autres scientifiques se sont attelés à y répondre pour dissiper l’anxiété pendant les festivités. Métro se demande: devriez-vous éviter le buffet pour les Fêtes?

Alain Lamarre, virologue, immunologue et professeur à l’Institut national de la recherche scientifique, recommande:

«C’est peut-être mieux d’éviter. C’est assez propice à la transmission de différents microbes entre convives, pas juste la COVID-19. Il y a toutes sortes d’infections qui courent en ce moment.»

Nimâ Machouf, épidémiologiste, nuance:

«Le buffet, c’est correct, mais on se lave les mains. De nos jours, je pense qu’on a tous acquis cette conscience de l’importance de se laver les mains.»

Roxane Borgès Da Silva, professeure et directrice du Département de gestion, d’évaluation et de politique de santé de l’École de santé publique de l’Université de Montréal (ESPUM), indique:

«La littérature scientifique nous montre que le contact entre les objets n’est pas un des facteurs de transmission les plus prévalents pour attraper la COVID-19. La transmission se fait bien plus par les aérosols et les postillons. Dans le contexte, le buffet ne change rien.»

Benoît Mâsse, professeur au Département de médecine sociale et préventive de l’ESPUM et chercheur au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine, conclut:

«Le variant Omicron de la COVID-19 est tellement contagieux qu’une fois le masque enlevé pour manger, la façon de servir la nourriture ne changera pas grand-chose. Entre le service à la table ou le buffet, le niveau de risque de transmission du virus est le même s’il y a une personne qui est contagieuse.»