Réduction des GES: la pandémie a permis d’atteindre la cible de 2020

La pandémie a permis au Québec d’atteindre ses cibles de réduction d’émissions de gaz à effet de serre (GES) à 26,6% pour 2020, au-delà de la cible de 20%, notamment en raison du ralentissement du secteur des transports québécois, principal émetteur de GES dans la province.

Le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, a profité de la présentation de son bilan pour souligner le leadership du gouvernement dans sa volonté de réduire les GES. Il rappelle que la pandémie a certainement affecté positivement les résultats et que la fin des mesures sanitaires et la reprise économique influencera le prochain bilan.

«On a largement atteint la cible, mais on ne se met pas la tête dans le sable: la pandémie a joué un rôle important dans l’atteinte de nos cibles. Les émissions de GES de 2012 à 2019 étaient en progression, surtout dans le secteur du transport, responsable de 43% des émissions au Québec. Comme on le sait, 2020 a été entièrement le contraire, puisque le secteur du transport a considérablement ralenti, entraînant une baisse de 13,2% de ses émissions.»

M. Charette précise que les cadres rigoureux du gouvernement a permis, et permettra, «une grande agilité» dans l’adaptation de ses mesures pour réduire les GES contrairement aux plans précédents entraînant moins de flexibilité. Il ajoute que les cibles de 2030 demeurent toutes aussi ambitieuses et que les actions pertinentes seront posées.

«La phase 3 de notre plan environnemental sera déposé en printemps prochain. 2030 représente un autre grand défi, mais ce qui me permet d’être optimiste a été les effets positifs de l’adoption des règlements par rapport au mazout, au gaz et diesel, à l’ajout de gaz naturel renouvelable et l’adaptation des autobus scolaires pour réduire leur empreinte climatique. Toutes ces mesures représentent une diminution de trois mégatonnes de GES d’ici 2030 et nous aidera certainement à atteindre les cibles.»

Le Québec doit en faire plus

Pour Émile Boisseau-Bouvier, analyste de politiques climatiques et de transition écologique chez Équiterre, la cible a été atteinte grâce aux circonstances et encourage le gouvernement à investir davantage dans de mesures structurantes de transport en commun pour réduire l’impact des émissions dans le secteur du transport.

«La COP15 vient de se terminer et il est clair que le Québec doit en faire plus au niveau de sa réduction des GES. La cible devrait être 65% pour 2030, et un investissement massif en transport en commun et le rendre plus accessible un peu partout ferait en sorte de réduire considérablement les émissions dans le secteur du transport.»