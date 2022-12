Tempête: Hydro-Québec se prépare à des pannes d’électricité

Alors qu’une tempête hivernale importante débute dès jeudi, Hydro-Québec appelle la population à bien se préparer pour cette dernière et invite les gens à limiter leurs déplacements pour le début des Fêtes.

La quantité de neige reçue pourrait même être historique dans certaines régions du Québec, notamment au nord du fleuve Saint-Laurent, des Laurentides jusqu’à Charlevoix. Certaines régions au nord recevront jusqu’à 60 centimètres de neige alors que des vents de 50 km/h à 100 km/h sont attendus pour l’ensemble du Québec. Rappelons qu’au cours de la nuit, une dose de pluie pourrait toucher la province, allant jusqu’à 30 millimètres.

En prévision de ce cocktail météo, Hydro-Québec suggère de préchauffer les pièces des résidences par anticipation de coupures de courant et de recharger d’avance les piles des appareils électroniques. Préparer des plats et télécharger des films et des séries d’avance sont aussi des mesures proposées pour éviter de surcharger le réseau d’électricité.

Une importante tempête hivernale pourrait causer des #pannes un peu partout au #Québec, dès jeudi soir. Nous suivons l’évolution de la situation et seront prêts à intervenir dès que nécessaire. Comment vous préparer à l'éventualité d'une panne? 👇https://t.co/iQC82VxPOm pic.twitter.com/mOED6M1gcw — Hydro-Québec (@client_hydro) December 21, 2022