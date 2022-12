Tout ce que vous devez savoir concernant la tempête

Vous risquez d’en entendre parler souvent pendant que vous profitez des festivités aujourd’hui, demain et dans les jours à venir: la tempête qui a fait son entrée au Québec jeudi soir est déjà en train d’évoluer à Montréal vendredi après-midi. Elle affectera l’ensemble de la province au moins jusqu’à samedi.

Métro vous a préparé un petit guide en réponse à certaines interrogations que vous pourriez avoir, quant aux services disponibles pendant la tempête. En cliquant sur les liens ci-dessous, vous serez dirigé vers la page officielle du service concerné:

– Vous souhaitez consulter les alertes météo publiques pour le sud du Québec?



– Vous voulez vérifier l’état du service des bus pour la STM? Et l’état du service du métro?



– Vous voulez connaître l’état du service VIA Rail?



– Vous voulez savoir si le trafic aérien est affecté à l’Aéroport Montréal-Trudeau, notamment les: départs\arrivées?



– Vous avez des questions concernant les opérations de déneigement à Montréal – à Laval – à Longueuil?



– Votre voiture a-t-elle été remorquée?



– Vous vous interrogez sur les places de stationnement gratuites disponibles avant, pendant ou après les opérations de déneigement?

En guise de rappel:

La neige, la pluie et le verglas sont au menu durant cette tempête, accompagnés de vents violents dans certaines régions du Québec. Selon Météo Média, la région métropolitaine recevrait entre 20 cm et 30 cm de neige à compter de vendredi en matinée. La population est donc invitée à limiter leurs déplacements pour le début des Fêtes et à faire preuve de prudence sur les routes.

De plus, plus de 240 000 ménages québécois se sont retrouvés sans électricité vendredi matin.