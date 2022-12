Plus de la moitié des Canadiens veut un autre premier ministre

Une proportion de 54% des Canadiens pensent que Justin Trudeau devrait quitter son poste de chef libéral et désirent voir une nouvelle personne à la tête du pays. Québec est la province la plus favorable à l’actuel premier ministre, alors que 43% souhaite son départ, contrairement aux 65% en Alberta.

C’est ce qui ressort d’un sondage Ipsos commandé par Global News. Malgré ce sentiment d’insatisfaction généralisée, Justin Trudeau (45%) est davantage apprécié que son rival conservateur, Pierre Poilievre (41%) et le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet (43%) et ce, même si le sondage est pancanadien. Seul Jagmeet Singh et le Nouveau parti démocratique (53%) a obtenu un score supérieur à 50% au chapitre de la performance selon les répondants.

49% des gens sondés pensent qu’il devrait y avoir une élection en 2023 et du lot, les jeunes de 18 à 34 ans sont les plus pressés à retourner aux urnes avec un pourcentage de 65%. Cependant, puisque Justin Trudeau a remporté un second gouvernement minoritaire d’affilée, la prochaine élection fédérale devra uniquement se produire en 2025, soit quatre ans après les élections générales de 2021.

Le sondage Ipsos a été effectué auprès de 1004 Canadiens entre le 14 et le 16 décembre.