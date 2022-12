Excellent départ des espoirs du Canadien au Championnat junior

Après avoir récolté deux passes hier lors de l’écrasante victoire de 11-0 sur l’Autriche, le défenseur suédois Adam Engström en a rajouté en marquant son premier but de la compétition aujourd’hui. De son côté, Oliver Kapanen a été nommé joueur du match dans la victoire de 5-2 de la Finlande contre la Slovaquie. L’espoir finlandais du Canadien a récolté deux points dans le match, tandis que le Slovaque Filip Mesar n’a pas marqué.

Pour sa part, l’équipe canadienne tentera de remporter son premier match après avoir essuyé une défaite en bonne et due forme contre la Tchéquie le 26 décembre. L’espoir du Tricolore, Joshua Roy, n’a pas récolté de points dans la partie. L’Américain Lane Hutson non plus.

L’Autrichien Vincenz Rohrer n’a toujours pas disputé un match dans le tournoi, malade.

Le prochain match du Canada aura lieu mercredi, le 28 décembre, contre l’Allemagne. Il aura lieu à 19h30, heure de l’Atlantique.