Le Canadien sélectionne Juraj Slavkovsky au tout premier rang du repêchage de la LNH

Le suspense est maintenant terminé, le Canadien de Montréal a sélectionné l’attaquant Juraj Slavkovsky au tout premier rang du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH), jeudi soir.

C’est la première fois depuis 1980 que l’organisation montréalaise met la main sur le premier espoir d’une cuvée.

Slavkovsky, un ailier gauche originaire de Slovaquie, a fait écarquiller bien des yeux aux derniers Jeux olympiques et au Championnat du monde de hockey. Mesurant 6 pieds 4 pouces et pesant 218 livres à l’âge de 18 ans, Slafkovsky a sans contredit le physique requis pour s’imposer dans le circuit Bettman. Il n’est toutefois pas considéré comme un ailier de puissance. Plusieurs experts voient chez Slafkovsky un excellent patineur et un meneur de jeu créatif. Il n’a inscrit que cinq buts en 31 matchs cette année, mais il évoluait dans la première ligue finlandaise, un circuit résolument défensif.

Le Canadien a par la suite effectué une transaction impliquant trois formations, mettant la main sur le centre de 21 ans, Kirby Dach. En retour, le CH a cédé le défenseur Alexander Romanov et le 98e choix du repêchage.

Dans l’uniforme des Blackhawks de Chicago, Kirby Dach a amassé 59 points en 152 rencontres. Il avait été sélectionné au troisième rang lors de l’encan de 2019. Il a notamment participé aux Championnats du monde de hockey junior avec l’équipe canadienne.

Alexander Romanov quitte quant à lui l’organisation du Tricolore après deux saisons avec le club. Le défenseur de 22 ans avait cumulé 13 points en 133 affrontements. Il avait été repêché en deuxième ronde du repêchage de 2018.

À moins d’une transaction avec une autre équipe, l’organisation du Tricolore repêchera un deuxième espoir, au 26e rang cette fois-ci.

D’autres détails suivront …