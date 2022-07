Repêchage de la LNH: qui sera l’heureux élu?

De gauche à droite : Logan Cooley, Juraf Slavkovsky et Shane Wright.

C’est ce soir qu’aura lieu la séance de repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Pour la première fois depuis 2009, c’est à Montréal que la planète hockey se rassemblera. Les amateurs seront également de la partie alors que les milliers billets mis en vente se sont envolés en quelques minutes à peine.

On ne parle pas ici de match de série éliminatoire ou d’un classique Montréal-Toronto, mais plutôt d’un rendez-vous protocolaire, où les dirigeants de la LNH jettent leur dévolu sur des jeunes hockeyeurs de 18 ans. Rien de très spectaculaire.

Mais la frénésie est déjà bien installée ici à Montréal.

Pour une première fois depuis 1980, le Canadien ouvrira le bal lors de la séance de repêchage. Pour l’organisation du CH, il s’agit d’une occasion rêvée de mettre la main sur le meilleur espoir au monde. Le Tricolore détient également le 26e choix de l’encan et compte pas moins de 14 choix lors des sept rondes prévues au repêchage.

Des centaines d’amateurs seront attendus ce soir aux abords du Centre Bell pour visionner le repêchage sur écran géant. Une initiative de l’organisation du Canadien qui vise à accommoder les amateurs orphelins de billets.

Récents choix de première ronde du Canadien de Montréal



2022: 1er rang

2022: 26e rang

2021: Logan Mailloux (31e rang)

2020: Kaiden Guhle (16e rang)

2019: Cole Caufield (15e rang)

2018: Jesperi Kotkaniemi (3e rang)

Une course à trois

Lundi, le directeur général des Canadiens de Montréal Kent Hughes mentionnait en conférence de presse que le choix de l’organisation n’était toujours pas fixé. Il a également fait part que ses collègues et lui hésitaient entre trois espoirs, soit Shane Wright, Juraj Slafkovsky et Logan Cooley. Bref portrait des trois jeunes hommes de 18 ans.

Shane Wright

Shane Wright est le premier choix pressenti depuis qu’il est âgé de 15 ans. À l’époque, il a reçu le statut de joueur exceptionnel et a récolté 39 buts dans la Ligue de hockey de l’Ontario (OHL). Cette année, le centre des Frontenacs de Kingston a récolté 94 points en 63 parties. Ses principaux atouts demeurent son lancer, son intelligence et sa capacité à anticiper les jeux. Il est considéré comme le favori dans la course au premier choix du repêchage 2022.

Juraj Slavkovsky

Cet ailier gauche slovaque a fait écarquiller bien des yeux aux derniers Jeux olympiques et au Championnat du monde de hockey. Mesurant 6 pieds 4 pouces et pesant 218 livres à l’âge de 18 ans, Slafkovsky a définitivement le physique requis pour s’imposer dans le circuit Bettman. Il n’est toutefois pas considéré comme un ailier de puissance. Plusieurs experts voient chez Slafkovsky un excellent patineur et un meneur de jeu créatif. Il n’a inscrit que cinq buts en 31 matchs cette année, mais il évoluait dans la première ligue finlandaise, un circuit résolument défensif.

Logan Cooley

Alors que Logan Cooley semblait être écarté de la course au premier choix au repêchage, le directeur général Kent Hughes a rectifié le tir lundi. Le profil de Cooley intéresse le CH et il ne doit pas être exclu des discussions pour le premier choix au total. Le jeune centre issu du programme de développement américain est un joueur de petit gabarit, qui possède toutefois un arsenal offensif extrêmement prometteur. Plusieurs vantent sa créativité en possession de rondelle, ainsi que sa rapidité d’exécution et son coup de patin fluide.

Un 27e repêchage en sol montréalais

2022

2009

1992

1988

1986

1963 à 1984