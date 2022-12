Nouveau mandat de grève pour les avocats de l’aide juridique

Les avocats de l’aide juridique de Montréal et de Laval ont voté à la quasi-unanimité le renouvellement d’un mandat de grève. Ils seront en grève jusqu’à la fin de la période des Fêtes, et le prochain mandat pourra être déclenché d’un moment à l’autre.

Le Syndicat des avocats et avocates de l’aide juridique de Montréal et Laval, affilié à la CSN, dénonce le refus du gouvernement québécois de la parité salariale entre les avocats de l’aide juridique et leurs collègues de la Couronne.

«En refusant la parité salariale aux avocates et avocats de l’aide juridique, le gouvernement remet directement en question le principe d’équité entre la poursuite et la défense au sein même du giron public», affirmait Me Justine Lambert-Boulianne, présidente du syndicat, en entretien avec Radio-Canada.

Cette situation est d’autant plus préoccupante que des ruptures de services ont été répertoriées entre le 23 et le 27 décembre dernier. Selon Mme Lambert-Boulianne, ceci découle de l’inaction de la direction du Centre communautaire juridique de Montréal et de Laval (CCJM) qui n’a pris la peine de couvrir les appels téléphoniques et visiocomparutions durant la période de grève du syndicat. Certains membres du syndicat auraient même été menacés de sanctions disciplinaires s’ils n’étaient pas disponibles pendant les horaires des Fêtes.

La convention collective des avocats de l’aide juridique a pris fin le 31 décembre 2019 et n’a pas été renouvelée depuis.