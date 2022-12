Après la tempête de Noël, le courant revient petit à petit

Après la tempête de neige qu’a connue le Québec au cours de la fin de semaine de Noël, l’électricité revient progressivement chez les nombreux clients d’Hydro-Québec, tandis que des températures plus clémentes sont ressenties dans la province.

Au moment d’écrire ces lignes, Hydro-Québec dénombrait un peu moins de 5 900 clients toujours privés de courant. La majorité d’entre eux (3 223 clients) se trouvent dans les régions de la Capitale-Nationale et des Laurentides.

Sur les réseaux sociaux, la compagnie d’État maintient qu’elle poursuit son travail soutenu et que des conditions difficiles ont ralenti leurs travaux afin de rebrancher ses usagers. «Les pannes restantes représentent un défi logistique certain, car elles sont bien souvent situées dans des endroits difficiles d’accès, ou nécessitent des travaux d’envergure, tel le remplacement de plusieurs poteaux. Nous avons encore 1300 équipes à pied-œuvre, le même nombre d’équipes que depuis le début de l’événement. La grande majorité des équipes est affectée dans les secteurs les plus critiques.»

Hydro-Québec précise ne pas pouvoir garantir un moment précis pour le retour du courant, et encourage ses clients à consulter Info-pannes pour connaître la progression des travaux sur le terrain.