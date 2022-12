Brouillard et températures records pour le nouvel an

Le passage à l’année 2023 restera dans les annales. La province enregistre des températures anormalement chaudes pour la saison, en ce réveillon du jour l’an. Plusieurs records ont déjà été battus à travers le Québec. À Montréal, un record de haut maximum datant de 1965 a été dépassé.

Déjà à 7 h, quelques records de haut maximum pour un 30 décembre ont été battus. Notamment à Montréal, avec 6,6 °C au cours de la nuit, battant l'ancienne marque de 1965. #mm #meteoqc pic.twitter.com/0uJC9zrOiU — Patrick Duplessis (@Pat_wx) December 30, 2022

Résultat de cette montée soudaine du mercure: brouillard. C’est donc sous un épais brouillard que les Québécois célèbreront le passage à la nouvelle année.

«Le brouillard qui nous concerne aujourd’hui se forme lorsqu’il y a une masse d’air chaud et humide en altitude qui s’invite en basse altitude, là où la masse d’air est plus froide. Comme l’air est gorgé en eau en altitude, lorsqu’il se rapproche du sol, il se retrouve à saturation et cette eau doit condenser», détaille Météo Média.

De son côté, Environnement Canada invite les usagers de la route à redoubler de vigilance lors de leurs déplacements. Le brouillard, qui recouvrira la majorité des secteurs du sud de la province, pourrait compromettre la visibilité sur les axes routiers.

«On peut s’attendre à des conditions routières dangereuses en raison de la visibilité réduite à certains endroits. Allumez vos phares lorsque la visibilité est réduite et gardez une distance sécuritaire entre les véhicules», rappelle l’agence fédérale.

Le brouillard est présent sur plusieurs secteurs du Québec ce matin. Avec le redoux, davantage de secteurs seront affectés par le brouillard dans les prochains jours.#meteoQC pic.twitter.com/3LX1JPEXUb — ECCC Météo Québec (@ECCCMeteoQC) December 30, 2022