Retards et annulations: Ottawa convoque Sunwing et VIA Rail

Après les défaillances des entreprises Sunwing et VIA Rail au cours de la tempête de la période des Fêtes, le gouvernement fédéral cherche à les convoquer pour qu’elles s’expliquent devant un comité.

«Je vais convoquer une réunion du Comité des transports et j’inviterai VIA Rail et Sunwing à comparaître, explique sur Twitter le député libéral de Vaudreuil-Soulanges, Peter Schiefke. Les Canadiens méritent des réponses pour les retards et les annulations inacceptables survenus pendant la période des Fêtes.»

Je vais convoquer une réunion du Comité des transports et j'inviterai VIA Rail et Sunwing à comparaître. Les Canadiens méritent des réponses pour les retards et les annulations inacceptables survenus pendant la période des Fêtes. — Peter Schiefke (@PeterSchiefke) January 3, 2023

Dans la foulée, le ministre des Transports, Omar Alghabra, a également laissé entendre qu’il attend avec impatience la convocation de ces deux entités.

Les deux entreprises dans la tourmente

En raison de la tempête qui s’est abattue sur le Québec, l’Ontario et le nord-est des États-Unis quelques jours avant Noël, les deux entreprises ont connu plusieurs difficultés.

Sunwing s’est retrouvée dans la tourmente en choisissant d’annuler l’ensemble de ses vols. Des centaines de voyageurs se sont ainsi retrouvés coincés dans les aéroports sans réponses à leurs questions.

VIA Rail avait de son côté dû annuler ses trains entre Toronto et Ottawa et Toronto et Montréal pendant quelques jours à cause du déraillement d’un train du Canadien National pendant la même tempête. Plusieurs passagers se sont retrouvés coincés dans des trains, parfois pendant 18 heures.