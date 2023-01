Explosion: trois employés manquent toujours à l’appel

Trois employés de l’entreprise Propane Lafortune à Saint-Roch-de-l’Achigan manquent toujours à l’appel, et ce, près de 24h après des explosions dans le commerce ayant causé un incendie et entraîné l’évacuation de plusieurs résidences à proximité, jeudi en fin de matinée. La Sûreté du Québec (SQ) a pris le relais sur les lieux et fera une mise au point dans la journée de vendredi.

La neige qui est tombée dans la nuit de jeudi à vendredi complique la recherche de preuves qui pourraient permettre d’élucider les causes de l’explosion, laquelle aurait même fait se soulever le toit du commerce de par son intensité. La neige rend aussi la recherche de victimes potentielles plus difficile. Le processus pourrait prendre de deux à quatre jours.

«La scène est très grande et affiche un grand degré de complexité. Il y a eu effondrement de bâtiment, une explosion, un incendie et il y a toujours présence de produits dangereux là où il faut effectuer des fouilles. On va instaurer un chapiteau pour effectuer des fouilles plus rapidement et protéger la scène de la neige et pour faciliter notre travail. On doit garder l’esprit ouvert mais demeurer prudent avec cette situation complexe», affirme la sergente Éloïse Cossette de la Sûreté du Québec (SQ).

Les individus manquant à l’appel seraient des employés de Propane Lafortune.

La thèse d’un incendie d’origine criminelle n’est toujours pas écartée alors que la scène a été remise aux enquêteurs en scène incendie et aux crimes majeurs de la SQ, qui ont entamé des recherches préliminaires en priorisant la recherche de victimes.

Les ministres François Bonnardel, de la Sécurité publique, et Caroline Proulx, responsable de la région de Lanaudière, étaient sur place pour afficher leur soutien à la municipalité et aux citoyens, encore sous le choc.