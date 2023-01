Des victimes alléguées de Julien Lacroix contestent son retour sur scène

Un groupe de victimes présumées de l’humoriste Julien Lacroix a pris la parole pour dénoncer son retour sur scène. L’humoriste déchu contribuerait à la «banalisation des violences sexuelles», estiment-elles dans une lettre ouverte transmise au journal 24 heures.

Ce groupe de victimes a décidé de prendre la parole pour «rééquilibrer le discours» et affirme que sa dénonciation de Julien Lacroix à l’été 2020 est toujours valide et importante. Elles se montrent cependant solidaires envers celles qui regrettent «parce qu’elles ont le droit de définir les termes de leur propre expérience».

Ces victimes présumées mettent surtout en question la «deuxième chance» accordée à Julien Lacroix et autres présumés agresseurs du milieu culturel qui se retrouvent devant les caméras après les accusations. Elles affirment que leur retour sur scène témoigne d’un manque de responsabilisation quant à leurs actes. Il n’y a pas que la télévision pour gagner sa vie, rappellent-elles.

Julien Lacroix a été reçu par Stéphan Bureau à l’émission Le monde à l’envers vendredi dernier, ce qui constituait son premier passage à la télévision depuis la dénonciation de neuf femmes à l’été 2020. Durant l’émission, Julien Lacroix y avait notamment dénoncé le travail journalistique du Devoir qui aurait fait des «amalgames entre plusieurs affaires».

L’humoriste a également profité de l’occasion pour parler du sentiment de peur qui l’habite à propos d’un retour sur scène. Il a offert des spectacles les 21 et 22 décembre et sera sur scène à Montréal, Saint-Lazare et Saint-Eustache au cours des prochains mois.

Ce retour sur scène contribue à la banalisation des violences sexuelles dans la société puisqu’il sous-entend un «privilège qu’on accorde à certaines personnes de rayonner et de gagner leur vie sur nos écrans et dans nos salles de spectacle, écrivent les signataires de la lettre ouverte. Le choix, comme société, nous appartient.»