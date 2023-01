Le chargement de neige commencera dès vendredi à Montréal

Dès demain, sur les coups de sept heures, une opération de chargement de la quantité importante de neige déblayée ces dernières heures sera enclenchée à Montréal.

Il s’agit d’une troisième opération de la sorte entreprise par la ville-centre, indique-t-elle dans un communiqué de presse.

Pour arriver à charger rapidement la neige accumulée sur les quelque 10 000 km de rues, trottoirs et pistes cyclables de la métropole, une équipe de 3 000 personnes prendront part à son bon déroulement et près de 2 200 véhicules de déneigement grouilleront dans les nombreuses artères de la métropole.

La stratégie mise de l’avant par la ville-centre pour « faciliter les déplacements du plus grand nombre de personnes possible » est de prioriser « les grandes artères, les voies réservées au transport collectif et les circuits d’autobus ».

Pour assurer l’efficacité de l’opération de déneigement, la Ville de Montréal indique que diverses mesures ont été instaurées telles quelques «7 600 places de stationnement incitatif gratuit majoritairement disponibles la nuit » misent à la disposition des automobilistes en plus du « retrait rapide des interdictions de stationnement une fois le chargement complété».