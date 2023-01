La comédienne Viola Léger n’est plus

La comédienne Acadienne Viola Léger s’est éteinte samedi 28 janvier à l’âge de 92 ans. Elle était connue du grand public notamment pour avoir interprété le personnage de La Sagouine d’Antonine Maillet, pendant plus de 50 ans.

Depuis 2017, la comédienne s’était retirée de la vie publique, à la suite d’un accident vasculaire cérébral. C’est son attachée de presse Carol Doucet qui a fait part de son décès hier sur Facebook.

En plus de sa carrière sur les planches, Viola Léger avait occupé la fonction de sénatrice de 2001 à 2006, profitant de ce rôle pour soutenir les minorités et défendre la culture acadienne. Ses divers accomplissements ont été récompensés par plusieurs prix dont l’Ordre du Canada, le prix d’excellence dans le domaine des arts du Nouveau-Brunswick et celui de l’Ordre du Nouveau-Brunswick.

Violet Léger est née à Fitchburg, dans le Massachusetts, le 29 juin 1930.

«Il fallait parler français dans la maison. On était entourés de Canadiens français, oui, mais beaucoup d’Acadiens aussi», se remémorait-elle.