Une autre tête dirigeante d’Hydro-Québec quitte le navire

Le vice-président d’Hydro-Québec, Éric Filion, quittera son poste de direction de la société d’État le 17 février, a appris Radio-Canada. Il était un des candidats pressentis pour prendre la relève de Sophie Brochu à la tête d’Hydro-Québec. Il quitterait pour une entreprise privée afin de «relever de nouveaux défis professionnels », selon une communication interne envoyée aux employés d’Hydro-Québec

M. Filion s’est joint à Hydro-Québec en 2016 en tant que vice-président – Clientèle et était responsable des services à la clientèle, mais aussi de l’infrastructure de mesurage avancée, du développement des marchés au Québec et de l’intégration de nouvelles technologies, dont le solaire et le stockage d’énergie. Il était vice-président exécutif au moment de sa démission.