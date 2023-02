Élection partielle: la CAQ mise sur une baisse d’impôt

La Coalition avenir du Québec (CAQ) misera sur une baisse d’impôt à venir lors de l’élection partielle dans Saint-Henri–Sainte-Anne.

L’équipe de bénévoles du candidat de la CAQ, Victor Pelletier, était déjà au travail lundi soir lors de la traditionnelle pose de pancartes électorales et l’on peut effectivement apercevoir le portrait du premier ministre, François Legault, accompagné du slogan qui donne sans doute un avant-goût du prochain budget provincial.

«C’est une vraie affiche de l’élection partielle dans Saint-Henri–Sainte-Anne?», a réagi le député du Parti québécois Pascal Bérubé sur Twitter. Et, de façon sarcastique, il écrit que «c’est plus facile quand le candidat connaît la date de l’élection avant tout le monde et qu’il est déjà rémunéré par un député».

C’est une vraie affiche de l’élection partielle dans Saint-Henri-Sainte-Anne ? #PolQc pic.twitter.com/vzAYoRFdsS — Pascal Bérubé (@PascalBerube) February 7, 2023

Le Parti québécois annoncera jeudi son candidat à l’élection partielle. Les candidats du Parti libéral du Québec et de Québec solidaire ont déjà été annoncés. Il s’agit respectivement de Christopher Baenninger et de Guillaume Cliche-Rivard.

Rappelons que les citoyens de la circonscription de Saint-Henri–Sainte-Anne seront appelés aux urnes le 13 mars prochain. Cette élection vise à pourvoir le siège laissé vacant par le départ de l’ex-cheffe libérale, Dominique Anglade, quelques semaines après une défaite historique du PLQ.