Turquie : attention aux fausses images du séisme

Des images faussement attribuées au tremblement de terre en Turquie circulent depuis le 6 février sur les réseaux sociaux. Avant de partager une image, le Détecteur de rumeurs réitère qu’il faut toujours se poser deux questions.

1) L’individu ou le compte qui a publié cette image est-il une source fiable ?

Par exemple, un compte Twitter dont le nom donne l’illusion qu’il s’agit d’une chaîne de nouvelles, mais dont la photo est celle de John F. Kennedy Jr, est un parmi plusieurs à avoir partagé, depuis le 6 février, une vidéo d’une explosion supposément survenue en Turquie, mais qui est en réalité celle de l’explosion du port de Beyrouth, en 2020. Ainsi qu’une vidéo d’un tsunami, en réalité survenu à Durban, Afrique du Sud, en 2017.

Le journaliste Shayan Sardarizadeh, de la BBC, qui couvre la désinformation, a qualifié lundi ce compte de « complotiste qui capitalise sur les désastres naturels ». Il faut aussi noter que le fait que ce compte Twitter affiche un crochet bleu ne garantit plus rien: sous son nouveau propriétaire, Elon Musk, Twitter vend désormais ce crochet à quiconque paie 8$ par mois.

Il n’ est évidemment pas le seul à avoir partagé ces images. La vidéo du tsunami, relayée par différents comptes, a été vue au moins 30 000 fois.

2) Si ça vient d’une source secondaire (ami, collègue, ami d’un ami), la source originale est-elle citée?

Ce qu’on voit en général sur les médias sociaux, après un désastre naturel ou une tragédie, ce sont des messages relayant des photos ou des vidéos sans les attribuer. Comme la séquence ci-dessous, dont le message prétend qu’il s’agit d’un édifice en train de s’effondrer à cause du séisme. Il s’agit en réalité d’un échafaudage en train de s’effondrer à cause de grands vents, en avril 2016, au Japon. Ce message a été vu 14 000 fois sur Twitter.

Si vous êtes du genre à partager ce genre d’image, efforcez-vous, chaque fois, de nommer le compte du média ou de la personne où vous l’avez pris.

Deux gestes pour aller plus loin

Et si vous avez des doutes devant une image, vous pouvez aussi poser deux gestes.

1) Trouver une autre source

Si des mots-clefs permettent d’identifier rapidement l’événement, une recherche Google permettra de trouver un média fiable qui en a parlé, s’il s’avère que cet événement est bel et bien lié au séisme. Des mots comme « explosion » ou « tsunami », suivis de « Turkey earthquake » permettent une recherche plus spécifique que « édifice endommagé ».

2) Faire une recherche d’image

Cette vidéo d’un autre immeuble qui se serait effondré en Turquie le 6 février, montre en réalité un immeuble qui s’est effondré en Floride, le 24 juin 2021, faisant 98 morts. La vidéo faussement attribuée au séisme a pourtant été vue plus d’un million de fois sur Twitter entre les 6 et 7 février.

Cette autre image d’un immeuble qui s’effondre montre en réalité la démolition contrôlée de deux tours d’habitation à Noida, Inde, le 28 août 2022.

Or, dans les deux cas, on peut assez vite trouver l’image originale, avec l’aide de Google Images. Si vous la téléchargez sur votre téléphone, il suffit ensuite d’indiquer au moteur de recherche de Google quelle image vous souhaitez chercher. Si vous pouvez ouvrir deux fenêtres en même temps sur votre appareil, faites glisser l’image suspecte depuis sa page jusqu’à celle de Google Images. Il est aussi possible de faire une recherche à partir de l’adresse URL de la photo: pour la trouver, utilisez le bouton de droite de la souris et sélectionnez « Copier l’adresse de l’image ».

L’outil Tineye donne aussi de bons résultats, quoique aucun outil ne peut trouver toutes les pages sur lesquelles la photo est déjà apparue. Pour une vidéo, il est conseillé de prendre une ou des captures d’écran et de tenter la même recherche.