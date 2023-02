Un tiers des emplois comblés au Canada en janvier sont québécois

La performance des Québécois arrivant sur le marché du travail s’est fait remarquer en janvier, ces derniers s’emparant de près d’un tiers des 150 000 postes comblés au Canada en ce premier mois de l’année. La province connaît aussi une hausse du taux d’emplois de 1,1% depuis décembre.

Statistique Canada recense une troisième hausse consécutive de l’emploi dans la province depuis le mois de septembre 2022. En janvier, des 150 000 Canadiens qui ont trouvé du travail, 47 400 sont des Québécois. De ce nombre, 81,8% travaillent à temps plein et 8,2% à temps partiel.

Cette augmentation du nombre de travailleurs se remarque dans trois secteurs. Le commerce de gros et de détail a pourvu 12 000 postes; les soins de santé et de l’assistance sociale, 11 000; et les services d’enseignement, 9000.

En 2022, 111 700 postes ont été pourvus au Québec. Il s’agissait d’une augmentation de 2,6% par rapport à 2021.

Le chômage stable, les femmes progressent

Le taux de chômage se situait à 3,9% en janvier, en baisse de 0,2% depuis décembre. Il se trouve aussi en dessous de la moyenne annuelle de 4,3% enregistrée en 2022 pour toute la province.

Le nombre de femmes de 25 ans et plus sans emploi continue quant à lui de baisser. Depuis décembre, 4,3% de ces femmes ont trouvé du travail, soit 23,6% de femmes, contre 29% d’hommes depuis un an.

Non seulement le nombre de chômeurs a baissé depuis janvier 2022, qui enregistrait un taux à 5,4%, mais il demeure aussi plus bas que la moyenne du pays, qui se situait à 5% pour ce premier mois de l’année.

En 2022, le nombre de chômeurs avait baissé de 1,8% par rapport à 2021 au Québec.