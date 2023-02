Drame de la garderie à Laval: une évaluation psychiatrique ordonnée

M. Pierre Ny St-Amand a comparu ce midi au Palais de justice de Laval où il a été ordonné par le juge que l’accusé soit soumis à un examen psychiatrique afin de déterminer son aptitude à subir son procès.

L’avocat désigné de l’accusé, Me Julien Lespérance Hudon, a fait valoir à la cour qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que son client n’était pas apte à subir son procès. L’avocat a indiqué au juge Carol Richer que l’état mental de M. St-Amand s’était dégradé considérablement dans l’espace de deux rencontres qu’il a eues avec ce dernier. Alors que la veille de l’audience, Me Lespérance Hudon était parvenu à dialoguer pendant près d’une heure et demie avec son client, celui-ci ne semblait maintenant pas réceptif aux interactions initiées par son conseiller juridique.

Estimant que les doutes soulevés par l’avocat de la défense étaient raisonnables, le juge Richer a ordonné que M. Ny St-Amand soit transféré à l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel pour y subir une évaluation mentale. Il sera détenu d’ici la prochaine comparution en personne du chauffeur d’autobus prévue le vendredi 24 février.