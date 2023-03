Rappel sur des bonbons au cannabis vendus à tort

Des bonbons au cannabis, qui dépassent la limite permise de 10 mg de THC par emballage, font actuellement l’objet d’un rappel. Ces confiseries fautives, qui auraient été commercialisées par erreur, pourraient provoquer des effets indésirables sur les consommateurs.

«Ces produits non conformes, dans des formats semblables à ceux des bonbons gélifiés et d’autres produits de confiserie ont été commercialisés et vendus à tort comme des extraits de cannabis», rapporte le gouvernement du Canada sur son site Internet.

L’agence fédérale indique que les bonbons visés par le rappel peuvent contenir jusqu’à 1000mg de THC par emballage, soit jusqu’à 10mg de THC par unité. Conséquemment, les consommateurs pourraient s’exposer à une surconsommation accidentelle.

Le gouvernement souligne, par l’entremise d’un communiqué, qu’il est important de prendre le temps de lire et comprendre les étiquettes des marchandises. Par ailleurs, ce type de produits devrait toujours être placé hors de la portée des enfants.