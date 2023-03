Jeux du Québec: de nombreuses médailles pour Montréal

C’est samedi que s’est clôturée la 56e Finale des Jeux du Québec, à Rivière-du-Loup. Depuis le coup d’envoi de l’évènement le 3 mars dernier, la ville du Bas-Saint-Laurent a vibré au rythme de la compétition et des exploits des jeunes athlètes, venus des quatre coins du Québec.

«Nous sommes sans voix devant l’incroyable engouement qui s’est créé autour de l’événement. Les gens l’avaient tellement attendue, cette Finale, qu’ils se sont déplacés massivement, tous les jours, sur tous les sites», s’est réjouie la directrice générale du Comité organisateur de la 56e Finale des Jeux du Québec, Karine Malenfant, lors de la cérémonie de clôture.

De nombreuses médailles

Retour sur les performances réalisées par les sportifs de la délégation montréalaise.

Les athlètes de la région du Lac-Saint-Louis ont décroché un total de 14 médailles d’or, 13 médailles d’argent et 15 médailles de bronze. Les gains les plus importants ont été réalisés en escrime avec 7 médailles remportées, ainsi qu’en trampoline (6), gymnastique (6) et en patinage de vitesse (6).

Du côté de la région de Montréal, les athlètes ont mis la main sur 13 médailles d’or, 8 médailles d’argent et 19 médailles de bronze. C’est en judo que les Montréalais ont le plus brillé en remportant un total de 9 médailles, suivi de la gymnastique (7) et l’haltérophilie (6).

Les équipes de la région de Bourrassa ont décroché 3 médailles, dont une médaille d’or en patinage artistique, ainsi qu’une d’argent et de bronze en judo.