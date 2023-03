L’Enseignement supérieur, l’Éducation et la Santé au bas d’un classement ministériel

Les ministères de l’Enseignement supérieur, de l’Éducation, et de la Santé et des Services sociaux se retrouvent derniers dans un bulletin chiffré des ministères du Québec réalisé par le Secrétariat du Conseil du trésor. Évaluant la performance des 21 ministères de l’administration publique, ce classement est fondé sur trois volets, soit l’efficacité, la gestion des ressources, et la gestion axée sur les résultats et révision des programmes.

L’Enseignement supérieur, qui se retrouve au dernier rang, a reçu la pire note avec 47% en raison du peu de cibles atteintes en 2022, notamment au chapitre de la diplomation et du nombre d’inscriptions dans les programmes collégiaux et universitaires visés par l’Opération main-d’œuvre. Au total, ce ministère a réalisé seulement 16% des objectifs fixés en 2021-2022, note la plus basse de tous les ministères.

Le ministère de l’Éducation est quant à lui avant-dernier avec 58%. Le ministère n’a pas réussi à atteindre sa cible quant au nombre de classes de maternelle 4 ans dans le réseau public en plus d’échouer dans la réduction de l’écart de réussite entre les garçons et les filles et dans l’atteinte du pourcentage de bâtiments visés dans le réseau scolaire dont l’état est satisfaisant.

De son côté, le ministère de la Santé et des Services sociaux a obtenu la note de 67%. Bien que ce résultat se situe au-dessus de la note de passage, plusieurs cibles n’ont pas été atteintes, notamment par rapport à l’accès à un médecin de famille et aux délais dans les hôpitaux. Le délai moyen de prise en charge à l’urgence a été de 172 minutes en 2021-2022, alors que l’objectif était établi à 110 minutes.

Premiers de classe

Le ministère du Tourisme est premier du classement avec une note globale de 94%. Ce ministère a atteint 100% des cibles établies dans son plan stratégique 2021-2022. C’est aussi le cas du ministère de l’Économie et de l’Innovation, ce qui lui a valu un résultat global de 93%.

La note moyenne de tous les ministères est de 79%.