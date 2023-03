Les drag queens: le nouveau combat de François Amalega

Même individu, nouveau combat. Après s’être ardemment opposé aux mesures sanitaires pendant la pandémie – au prix de plusieurs passages devant la justice- l’ancien manifestant antivax François Amalega jette aujourd’hui son dévolu sur une nouvelle cible: les drag queens.

Dans un gazouillis, l’homme s’en prend directement à ces personnes issues de la communauté LGBTQ+, postulant que leur place se trouve exclusivement dans les établissements 18 ans et +. Sa publication est accompagnée d’une affiche titrée «inacceptable», montrant un groupe de Drag Queens interagir avec un enfant.

«On ne doit pas normaliser la pédophilie et la confusion», écrit François Amalega, sur Twitter.

L’affiche est barrée d’un signe d’interdiction rouge et invite à rassemblement de protestation contre les Drag Queens le 2 avril prochain à Montréal.

«Les Drags Queens n’ont pas leur place dans nos écoles. Leur place est dans les établissements 18 ans et +. Opposons-nous!», peut-on lire.

On ne doit pas normaliser la pédophilie et la confusion. pic.twitter.com/h2VlfDPn0q — Francois amalega (@AmalegaFrancois) March 15, 2023

Rappelons que François Amalega était reconnu comme l’un des chefs de file du mouvement antivaccin. Ce dernier a multiplié les infractions durant la pandémie et aurait accumulé plus de 40 000$ de contraventions. Le militant a passé plus de 90 jours en prison. Une ordonnance lui interdisant de s’approcher à moins de 300 mètres du premier ministre François Legault avait été prononcée.