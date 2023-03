Déclaration d’impôts: Revenu Québec veut aider les étudiants

Revenu Québec souhaite aiguiller les étudiants qui seront amenés à produire une déclaration d’impôts cette année. Ces derniers pourront compter sur plusieurs types d’accompagnement, dont la plateforme numérique justepourtous.ca, mais également sur de l’aide de personnes bénévoles pour les plus modestes, par le biais du service d’aide en impôts.

Revenu Québec affirme que les étudiants qui combinent études et travail, ou ceux qui bénéficient d’un prêt étudiant ou d’une bourse ont intérêt à consulter la plateforme numérique justepourtous.ca avant d’effectuer leur déclaration. Cela leur permettra de savoir à quels crédits d’impôts et déductions ils pourraient avoir droit. De nombreuses réponses aux questions les plus fréquemment posées sont aussi offertes.

«Un étudiant travaillant à temps partiel pourrait avoir droit à un remboursement pour des sommes retenues en trop à titre d’impôts, de cotisations au Régime des rentes du Québec ou encore de cotisations au Régime québécois d’assurance parentale», détaille Revenu Québec.

Un remboursement possible même pour les sans-emplois

Revenue Québec attire l’attention sur le fait qu’il est judicieux même pour des étudiants n’ayant gagné aucun revenu pendant l’année de produire une déclaration d’impôts. Ces derniers pourraient bénéficier de certains crédits d’impôts, «de les reporter ou de les transférer à une autre personne». Il pourrait s’agir du crédit d’impôts pour solidarité, du crédit d’impôts pour frais de scolarité ou d’examen ou du montant pour intérêts payés sur un prêt étudiant. Une liste des crédits d’impôts offerts aux étudiantes et aux étudiants ou à leurs parents est disponible ici.

De plus, d’autres avantages fiscaux pourraient être accordés aux étudiants, comme la déduction pour frais de déménagement.

Revenu Québec rappelle que les particuliers à faible revenu peuvent aussi utiliser gratuitement certains des logiciels d’impôts autorisés par le gouvernement.

La date limite pour soumettre une déclaration de revenus cette année est le 1er mai 2023.