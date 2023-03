«Snowbirds»: des conseils de voyage pour rentrer au pays

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et l’Association canadienne des «snowbirds» émettent une série de recommandations aux Canadiens ayant passé l’hiver à l’étranger, avant que ces derniers n’entament leur retour au pays.

On leur conseille, en règle générale, de planifier à l’avance leur voyage du printemps vers le Canada.

Passage à la frontière

L’Agence demande aux «snowbirds» de prendre certaines précautions, comme de vérifier les temps d’attente à la frontière et d’avoir leurs documents de voyage à portée de main lors de leur passage. Les voyageurs qui comptent franchir la frontière par voie terrestre sont invités à passer durant les heures creuses.

Pour les citoyens qui effectueront leur retour en avion, par les aéroports internationaux de Toronto, de Vancouver, de Montréal, de Winnipeg, de Halifax, de Québec, d’Ottawa, Billy-Bishop et de Calgary, l’Agence rappelle qu’il est possible de gagner du temps en soumettant la déclaration de douane et d’immigration à l’ASFC à l’avance. Cette opération peut être réalisée avec la fonction Déclaration de l’ASFC faite à l’avance dans l’application ArriveCAN.

Restrictions

L’Agence informe les voyageurs qu’il est interdit de transporter du cannabis au-delà de la frontière «sous quelque forme que ce soit». Elle déconseille également l’importation de produits ou de sous-produits de volaille crus.

Les personnes voyageant avec un animal de compagnie doivent s’attendre à devoir présenter des documents lors de leur passage à la frontière.

Autre point, l’Agence souligne que les voyageurs sont dans l’obligation de déclarer leurs marchandises au moment de leur entrée au Canada et doivent être en mesure de fournir des reçus pour les biens achetés pendant leur séjour. Les devises ou instruments monétaires d’une valeur de 10 000 $ CAD doivent impérativement être déclarés.

Des exemptions de droits et de taxes s’appliquent. «Après un séjour de sept jours ou plus à l’étranger, vous pouvez importer en franchise de droits et de taxes des marchandises d’une valeur maximale de 800 $ CAD», détaille L’ASFC.

Enfin, les personnes souhaitant importer un véhicule de manière temporaire ou permanente devront se plier à certaines règles.