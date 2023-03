Budget: baisse d’impôt au Québec pour 2023-2024

Sans surprise, le budget déposé mardi par le ministre des Finances, Eric Girard, confirme une baisse d’impôt de 1% pour les deux premiers paliers d’imposition de la province. Il s’agit d’une importante baisse d’impôt dans le but d’aider financièrement la classe moyenne dans un contexte inflationniste en remettant «plus d’argent dans le portefeuille des Québécois».

Les impôts passent donc de 15% à 14% pour les personnes qui gagnent jusqu’à 49 275$ par année. Pour la population ayant un salaire annuel entre 49 275 et 98 540$, le taux d’imposition passe de 20 à 19% tandis que les personnes ayant un salaire supérieur à 98 540$ ne bénéficieront pas de diminution d’impôt.

À titre indicatif, une personne vivant seule gagnant annuellement 20 000$ paiera 8$ en impôt en 2023-2024. Pour une personne ayant un salaire annuel de 40 000$, celle-ci paiera 210$ et pour celle gagnant 60 000$, les nouveaux chiffres sont comptabilisés à 428$. Pour les personnes récoltant un salaire annuel de 100 000$, le taux d’imposition correspond à 814$.

Pour les couples, ceux qui gagnent mutuellement 20 000$ et moins ne paieront toujours pas d’impôt. Pour les salaires combinés s’élevant à 40 000$, la baisse d’impôt est chiffrée à 56$ et à 456$ pour les couples avec un salaire combiné de 80 000$. Pour les couples gagnant mutuellement 200 000$, la baisse d’impôt correspond à 1 627$.

Parallèlement à cette baisse d’impôts, le gouvernement provincial augmentera entre 5,7% et 10,1% les dépenses en matière de santé et services sociaux, d’éducation et d’enseignement supérieur. Du côté de l’accès aux régimes de rentes, l’âge minimal est maintenu à 60 ans.

Vers l’équilibre budgétaire

Le ministre des Finances soutient que 2023 sera une année difficile, affirmant que la croissance de l’activité économique passera de 2,8% en 2022 à 0,6% en 2023. Il ajoute qu’une récession ou une croissance plus forte sont deux «scénarios alternatifs» possibles cette année et affecteraient le retour à l’équilibre budgétaire.

Le déficit budgétaire sera limité à 4 milliards $ en 2023-2024, pour ensuite réduire d’un 1 milliard $ par année jusqu’à l’atteinte de l’équilibre budgétaire, prévu en 2027-2028.

À ce chapitre, une amélioration de la situation économique pourrait accélérer l’élimination du déficit avant l’année prévue. «Si une détérioration de la situation économique devait survenir, le recours à la provision pour éventualités intégrée au cadre financier éviterait de reporter le retour à l’équilibre budgétaire», précise le ministère des Finances.